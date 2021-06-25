Власти Москвы возвращают 30% горожан на дистанционный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном переводе с 28 июня не менее 30% работников столичных предприятий и компаний на удаленную работу. Исключение составят вакцинированные – их не посчитают при выделении этой 30-процентной квоты.

"Также на дистанционку переводятся все работники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания. Требования о переходе на удаленку не распространяются на медорганизации, предприятия оборонки, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей", - говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.