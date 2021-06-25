25 Июня 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-замгубернатора Тюменской области может вернуться в Госдуму

Экс-замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев выдвинулся в кандидаты в депутаты Госдумы, сообщили Накануне.RU в тюменском областном отделении ЛДПР.

Кандидатов в Госдуму от "тюменской матрёшки" объединили в одну региональную группу. В нее вошли: Евгений Марков, Владимир Сысоев, Иван Вершинин, Виктор Сысун, Глеб Трубин, Артём Зайцев и Дмитрий Елагин. На выборах в Госдуму в одномандатных избирательных округах Тюменской области ЛДПР будут представлять Глеб Трубин (округ №185, Тюменский) и Артём Зайцев (округ №186, Заводоуковский). В Югре кандидатами в одномандатных округах утверждены Виталий Чистов (округ №222, Ханты-Мансийский) и Евгений Марков (округ №223, Нижневартовский). Иван Вершинин выдвинут по избирательному округу №225 (Ямало-Ненецкий).

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области в марте 2019 г., перейдя на эту должность с поста депутата Тюменской областной думы от ЛДПР. В региональном правительстве он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. До этого он заседал в Госдуме. Покинул пост замгубернатора с 25 июня.

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Теги: Владимир Сысоев, Иван Вершинин, Евгений Марков, Виктор Сысун, Виктор Чистов



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