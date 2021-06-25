Экс-замгубернатора Тюменской области может вернуться в Госдуму

Экс-замгубернатора Тюменской области Владимир Сысоев выдвинулся в кандидаты в депутаты Госдумы, сообщили Накануне.RU в тюменском областном отделении ЛДПР.

Кандидатов в Госдуму от "тюменской матрёшки" объединили в одну региональную группу. В нее вошли: Евгений Марков, Владимир Сысоев, Иван Вершинин, Виктор Сысун, Глеб Трубин, Артём Зайцев и Дмитрий Елагин. На выборах в Госдуму в одномандатных избирательных округах Тюменской области ЛДПР будут представлять Глеб Трубин (округ №185, Тюменский) и Артём Зайцев (округ №186, Заводоуковский). В Югре кандидатами в одномандатных округах утверждены Виталий Чистов (округ №222, Ханты-Мансийский) и Евгений Марков (округ №223, Нижневартовский). Иван Вершинин выдвинут по избирательному округу №225 (Ямало-Ненецкий).

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области в марте 2019 г., перейдя на эту должность с поста депутата Тюменской областной думы от ЛДПР. В региональном правительстве он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. До этого он заседал в Госдуме. Покинул пост замгубернатора с 25 июня.