25 Июня 2021
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Общество Свердловская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В свердловских городах до первых чисел июля будет работать сразу 20 мобильных пунктов covid-вакцинации

До 2 июля жители Свердловской области смогут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции сразу в 20 мобильных пунктах. 14 из них будут открыты на территории Екатеринбурга, включая и главный парк города ЦПКиО по ул. Мичурина, 230. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Екатеринбург:

  • Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 26 июня с 11.00 до 15.00
  • ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – с 25 июня по 2 июля (ежедневно) с 12.00 до 18.00
  • Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, центральный вход) – 26-27 июня с 11.00 до 16.00
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 28, 30 июня и 2, 3 июля с 10.00 до 15.00
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 25 июня по 2 июля (ежедневно) с 15.00 до 20.00
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 28-30 июня и 1 июля с 14.00 до 19.00
  • ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – 1 июля с 15.00 до 19.00
  • Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12) – 29 и 30 июня с 10-00 до 18-00
  • Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 25 июня, с 28 июня по 2 июля (ежедневно) с 13.00 до 19.00
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 25 июня по 2 июля с 10.00 до 14.00 (ежедневно)
  • ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 30 июня с 16.00 до 19.00
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – 29 июня и 1 июля с 11.00 до 14.00
  • ТЦ "Мегаполис" (ул. 8 Марта, 149) – 26 июня и 1 июля с 11.00 до 14.00
  • ТЦ "ОМЕГА" (ул. Космонавтов, 41) – 25 июня и 28 июня-2 июля с 16.00 до 19.00, 26 июня с 9.00 до 12.00

В эту пятницу жители Екатеринбурга также могли поставить прививку на территории "Ельцин-центра", однако из-за нехватки вакцины от коронавируса, вакцинацию пришлось перенести.

Верхняя Пышма

  • Магазин "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 26 июня с 10.00 до 13.00, 30 июня с 17.00 до 20.00

Каменск-Уральский

  • ТЦ "Мегамарт" (ул. Суворова, 24) – 26 июня с 11.00 до 15.00
  • ТЦ "Каменск Сити Молл" (проспект Победы, 65) – 26 июня с 11.00 до 15.00

Первоуральск

  • Городской парк (ул. Гагарина, 24а) – 27 июня с 10.00 до 14.00

Сысерть

  • ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) - 27 июня с 10.00 до 14.00

Качканар

  • ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7Б) – 26-27 июня с 9.00 до 12.00

На сегодняшний день с момента открытия мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на площадках ТЦ, в Екатеринбурге было сделано 30 тыс. 164 прививки. В других городах региона - 5 тыс. 946. Для этого гражданам необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также заранее заполнить прикрепленные документы.

На Среднем Урале работают и выездные бригады, которые осуществляют вакцинацию на предприятиях, в организациях и даже по месту жительства (если есть договоренность с ТСЖ).

По данным минздрава Свердловской области, на 17 июня против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом 585 тыс. 448 человек, вторым – 469 тыс. 808.

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Теги: коронавирус, прививка, мобильный пункт, вакцинация



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