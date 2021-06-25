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Общество Пермский край
Пермь набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Кремле опровергли задержание в Перми "за запись обращения Путину"

В Кремле полагают, что задержание защитников стадиона "Молот" не связано с тем, что они записывали обращение на "Прямую линию" президента, которая состоится 30 июня, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что в Перми за несанкционированную акцию якобы было задержано несколько активистов, которые записывали видеообращение для "Прямой линии" с жалобой на планы застройки на месте стадиона "Молот".

"Я не думаю, что могли задержать несколько человек только потому, что они записывали видеообращение на "Прямую линию". Мы даже не хотели бы допускать такую возможность. Наверное, будет какое-то разбирательство, и потом всех отпустят, мы надеемся", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он не исключил, что "там уже всех освободили, проверив документы и так далее".

Напомним, участок под застройку находится в частной собственности. На нем планируется построить ФОК с бассейном на 12 дорожек протяженностью 50 метров. На сегодняшний день в регионе только один бассейн – "Олимпия" – соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Жителям района, обеспокоенным, что после застройки стадиона они потеряют место, где можно бесплатно заниматься спортом, власти пообещали, что в 2022 г. запланировано строительство межшкольного стадиона по улице Инженерной, 5, у школы бизнеса и предпринимательства.

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Теги: Пермь, Молот, Дмитрий Песков



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