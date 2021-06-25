Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию с 28 июня

Обязательная вакцинация для групп риска с 28 июня будет введена еще в восьми субъектах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день эта мера распространена на 10 регионов. Попова назвала ее эффективной.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала темпы вакцинации в России и "обязательную вакцинацию", которую вводят в некоторых регионах. По ее словам, региональные власти, Роспотребнадзор принимают точечные решения, которые должны способствовать снижению распространения коронавируса.

Между тем, треть россиян считает, что обязательная вакцинация не поможет победить COVID-19.