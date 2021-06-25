Запас вакцин есть, его надо поставлять в регионы - Мишустин

Дополнительную партию вакцины от коронавируса уже сегодня направят в Хабаровский край, где из-за повышения заявок на вакцинацию закончился первый компонент вакцины. Об этом сегодня на совещании федерального штаба по борьбе с COVID-19 сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Глава Российского правительства Михаил Мишустин добавил, что запас вакцин в стране есть, его нужно своевременно поставлять в регионы.

Вероятно, ажиотажный спрос на прививки с завтрашнего дня возникнет еще в восьми российских регионах – они введут частичную обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.