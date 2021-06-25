Роспотребнадзор попросил главу Кубани изменить правила заселения в отели

Роспотребнадзор вслед за Ростуризмом попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева изменить правила допуска в отели региона с 1 августа. Напомним, ранее власти края объявили обязательное наличие сертификата о вакцинации от коронавируса у всех постояльцев всех отелей и другого подобного жилья с 1 августа.

Туроператоры заявили, что это может означать конец туристического сезона, поскольку туристы просто не успеют привиться.

Ростуризм предложил пускать в отели не только с сертификатом, но и с отрицательным тестом на коронавирус.

В Роспотребнадзоре же предлагают иное. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что губернатору рекомендовано разрешить заселять в отели не только вакцинированных, но и переболевших.

Между тем, Кондратьев еще сегодня утром не собирался сдаваться под напором туристической отрасли. Он заявил, что требования властей – вполне реалистичные.

"Туроператоры не отвечают за турпоток. Мы с уважением к ним относимся, но они не влияют на обеспечение здравоохранения в крае и на ситуацию, чтобы кривая ковида пошла вниз. В санаторно-курортном комплексе работают люди, мы должны защитить их здоровье, а также здоровье жителей края и приезжающих к нам на отдых. Мы под угрозу сезон не ставим. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом", - заявил сегодня губернатор.

Он также пригрозил отелям превращением в обсерваторы: "Надо также учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор. А этого никто не хочет. Сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон — как минимум, на осень. От вакцинации жителей зависит, каким он будет. Что касается 1 августа — пройдет больше месяца, и можно успеть все требования выполнить".