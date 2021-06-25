Минздрав разрешил вакцинировать "Спутником V" беременных

Минздрав России сообщил о снятии противопоказаний для применения вакцины "Спутник V" у беременных, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Ранее на этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что сейчас среди пациентов с коронавирусом на ИВЛ в России есть 12 беременных женщин, их состояние вызывает опасения.

Мурашко также сообщил, что в стране 12% госпитализированных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

По данным на сегодняшний день, первый компонент вакцины от коронавируса получил 21 миллион человек в стране (еще два дня назад эта цифра не превышала 20 млн). По словам Мурашко, среди получивших две дозы вакцины от коронавируса только 0,5% заболели COVID-19.