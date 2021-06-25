На ямальском ледоколе прошла уникальная встреча талантливой молодежи с представителями "Газпром нефти"

На ледоколе "Андрей Вилькицкий", вблизи ямальского села Мыс Каменный, прошла уникальная сессия для талантливых молодых людей из разных регионов России. В рамках образовательного проекта общества "Знание" выступили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и директор по науке "Газпром нефти" Марс Хасанов.

Урок посвятили теме освоения Арктики и провели на вертолетной площадке ледокола "Андрей Вилькицкий", который обеспечивает бесперебойную отгрузку нефти Новопортовского месторождения через терминал "Ворота Арктики". Ледоколы-близнецы "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий" - основа арктического флота "Газпром нефти" и одни из самых современных судов такого класса в России.

Участниками встречи стали победители различных всероссийских интеллектуальных, патриотических и творческих конкурсов, а также руководители молодежных и волонтерских движений, студенты нефтегазовых университетов, молодые специалисты из сферы ТЭК. Помимо ямальской молодежи, слушателями лекции стали ребята из Югры, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Марс Хасанов, директор по науке "Газпром нефти", рассказал слушателям, что компания с самого начала должна выбирать лучший вариант разработки месторождения. "Пока в центре процессов сбора, обработки и анализа информации находится человек, но в будущем наша задача создать систему, которая позволит человеку уйти от рутинного труда", - отметил он. По словам Хасанова, "Газпром нефть" сейчас трудится над созданием такого проекта. Речь о сильном искусственном интеллекте, который будет способен решать большие производственные задачи и достигать максимальных результатов.

Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа сделал небольшой экскурс в историю открытия первых месторождений углеводородов, а также рассказал какие сейчас внедряют технологии для добычи полезных ископаемых за Полярным кругом. Тему уникальных решений в нефтедобыче продолжил директор по науке "Газпром нефти" Марс Хасанов. В своем выступлении он пояснил, зачем компаниям ТЭК нужна цифровизация производственных процессов и какая роль будет отдана высоким технологиям в будущем.

Студентка Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Елизавета Зинькевич поделилась впечатлениями от мероприятия: "Я у "Ворот Арктики"! В этом году я писала реферат об этом объекте, даже не догадываясь, что вскоре окажусь рядом, буду смотреть на него с борта ледокола. Огромное спасибо организаторам, принимающей стороне за такой подарок".

Терминал "Ворота Арктики", расположенный в акватории Обской губы, предназначен для круглогодичной отгрузки новопортовской нефти в танкеры. На берегу Обской губы построена сопутствующая инфраструктура: подводный и сухопутный нефтепроводы, резервуарный парк, насосные станции с системой защиты от гидроударов.

Ледокол "Андрей Вилькицкий" способен работать при температуре до -50 градусов. Наряду с ледоколом "Александр Санников" он обеспечивает безопасный подход танкеров к арктическому терминалу и способен выполнять широкий перечень задач в тяжелых ледовых условиях.

Российское общество "Знание" проводит обучающие встречи в самых разных уголках страны: в Калининградской, Амурской, Ивановской и Белгородской областях, в Севастополе и Камчатском крае. Локации для проекта: ледокол "Андрей Вилькицкий", барк "Крузенштерн", космодром, долина гейзеров. В качестве лекторов выступают первые лица регионов и крупных компаний, а также ведущие деятели науки, культуры, искусства и спорта.