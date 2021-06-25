Челябинский список ЛДПР на выборах в Госдуму возглавит Виталий Пашин

Список ЛДПР от Челябинской области на выборах в Госдуму возглавит действующий депутат Госдумы Виталий Пашин. Решение принято на съезде партии 25 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Также в региональный список вошли Сергей Володарчук и Наталья Арсентьева.

Также Виталий Пашин будет баллотироваться по Златоустовскому одномандатному округу. В Челябинском округе ЛДПР выдвинет депутата ЗСО Евгения Реву, по Коркинскому округу пойдет депутат областного парламента Алексей Беседин. В Металлургическом округе будет баллотироваться помощник депутата заксобрания области Евгений Басканов, а в Магнитогорском – руководитель местного отделения ЛДПР Дамир Байтенов.