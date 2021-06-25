"Союз матерей" предлагает ввести страховку от негативных последствий вакцины

Врач-педиатр, председатель общественной организации "Совет матерей", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предложила ввести страхование от последствий вакцинации от коронавируса. Такой шаг, по её мнению, должен поспособствовать росту количества желающих привиться.

"Государство могло бы всех убедить в безопасности и надежности вакцин, если бы после прививки людям выдавали государственную страховку на случай возможных осложнений", - сказала Буцкая на встрече с жителями Москвы.

Она привела в пример некоторые неназванные страховые компании, которые уже предлагают компенсацию на случай негативной реакции организма на прививку. Например, при аллергии на вакцину человеку могут выплатить до 100 тысяч рублей.

"Нам обязательно надо вводить страховку, включённую в ОМС, для тех людей, которые сделали прививку от коронавируса. Когда они за руку с государством дошли до пункта вакцинации, они знают, что дальше они не остаются одни. И то должна быть не номинальная страховка, это должна быть страховка, которая тысячами и миллионами рублей покрывала бы последствия… Почему люди боятся вакцинироваться? Они ощущают, что им чего-то не говорят, что есть некая правда о вакцинации, которая закрыта. Поэтому каждый случай поствакцинальной реакции должен быть учтён", - заявила она.

Впрочем, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением д.м.н. Гузель Улумбекова считает, что необходимости в такой мере нет.

"И без того каждый гражданин застрахован по системе обязательного медицинского страхования, в том числе и от возможных негативных побочных эффектов вакцины", - рассказала она в беседе с Накануне.RU, обратив внимание на то, что случаев долгосрочных негативных последствий от российских вакцин пока не выявлено. А краткосрочные последствия — например, повышение температуры, не требуют лечения.

"Другое дело, что денег в системе здравоохранения не хватает, поэтому не все нуждающиеся могут получить необходимую медицинскую помощь", - отметила Гузель Улумбекова.

В Минздраве РФ на момент публикации комментарий о возможности введения страховки от негативных последствий вакцинации получить не удалось.

На фоне того, что темпы добровольной вакцинации далеки от желаемых, всё чаще раздаются голоса о необходимости материального поощрения для привитых. Как сообщает Infox, политолог Марат Баширов предложил ввести гарантированные единовременные денежные выплаты.