В России выявлен первый случай заражения индийским штаммом COVID-19 "дельта плюс" - СМИ

В России выявлен первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "дельта плюс". По мнению ВОЗ и индийских эпидемиологов, эта версия COVID-19 может оказаться очень заразной и устойчивой к вакцинам.

Случай единственный и, скорее всего, завозной, передает "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко.

Пока зафиксировано всего несколько десятков случаев "дельты плюс" – в нескольких индийских штатах (там штамм появился впервые), также сообщалось про США, Великобританию, Швейцарию. Интересно, что индийские СМИ на этой неделе сообщили, что "дельта плюс" зафиксирована и в России, но вице-премьер Татьяна Голикова, рассказывая президенту Владимиру Путину об опасности этой мутации, сказала, что в стране пока таких случаев не зафиксировано.

По мнению Индийского консорциума по секвенированию генов SARS-CoV-2 (INSACOG), штамм "дельта плюс" (Delta plus) обладает повышенной трансмиссивностью, быстрее и сильнее связывается с рецепторами клеток в легких и может вызывать снижение ответа на лечение моноклональными антителами.