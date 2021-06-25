25 Июня 2021
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Общество В России
(2004) |

В России выявлен первый случай заражения индийским штаммом COVID-19 "дельта плюс" - СМИ

В России выявлен первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "дельта плюс". По мнению ВОЗ и индийских эпидемиологов, эта версия COVID-19 может оказаться очень заразной и устойчивой к вакцинам.

Случай единственный и, скорее всего, завозной, передает "Фонтанка" со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко.

Пока зафиксировано всего  несколько десятков случаев "дельты плюс" – в нескольких индийских штатах (там штамм появился впервые), также сообщалось про США, Великобританию, Швейцарию. Интересно, что индийские СМИ на этой неделе сообщили, что "дельта плюс" зафиксирована и в России, но вице-премьер Татьяна Голикова, рассказывая президенту Владимиру Путину об опасности этой мутации, сказала, что в стране пока таких случаев не зафиксировано.

По мнению Индийского консорциума по секвенированию генов SARS-CoV-2 (INSACOG), штамм "дельта плюс" (Delta plus) обладает повышенной трансмиссивностью, быстрее и сильнее связывается с рецепторами клеток в легких и может вызывать снижение ответа на лечение моноклональными антителами.

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Теги: дельта плюс, индийский штамм, коронавирус



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