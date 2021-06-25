РСТ: Продажи туров в Краснодарский край практически остановились

Продажи туров в Краснодарский край практически остановились после распоряжения о новых анитковидных мерах.

"Продажи туров на август составляют порядка 25% в общем объеме туроператоров, сейчас они практически остановились», - сообщила "Интерфаксу " пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, сезон, "который обещал быть лучшим за многие годы, срывается".

Напомним, регион с 1 июля вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы, пансионаты, санатории. С 1 августа все отели и гостиницы в Краснодарском крае закроются для непривитых граждан. Туристов будут заселять только при наличии сертификата о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медотвод.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о начале массовой аннуляции туров на курорты Кубани. По прогнозу, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион. Властям предложили смягчить правила заселения в отели курортов и разрешить принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста.