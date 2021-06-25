25 Июня 2021
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Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге таксист угрожал девушке убийством, выкинув на трассу, из-за смены способа оплаты

В уральской столице таксист из сервиса "Яндекс. Такси" вместо дома увез девушку в лес и угрожал ей убийством. Как стало известно, пострадавшая вызвала такси в аэропорт Кольцово для того, чтобы поехать домой. Однако, когда пассажирка попыталась изменить способ оплаты мужчина стал угрожать, что зарежет ее.

Когда испуганная клиентка стала звонить в службу поддержки, то сидевший за рулем машины, высадил ее на трассу.

В компании "Яндекс. Такси" корреспонденту Накануне.RU прокомментировали, что водитель у них больше не работает.

"Подобное поведение водителя недопустимо, и мы навсегда ограничили ему доступ к заказам. Таксопарк, в котором работал водитель, в курсе этой ситуации. Мы связались с девушкой и принесли ей извинения, будем готовы предоставить все необходимые данные по официальному запросу полиции", - заключили в компании.

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Теги: Екатеринбург, такси, инцидент



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