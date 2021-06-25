25 Июня 2021
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Общество Свердловская область
храм, нижняя тура, рпц (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины поможет с благоустройством храма в Нижней Туре

В Свердловской области продолжается восстановление старейших православных храмов и церквей. В частности, как сообщили в Фонде святой Екатерины, его учредители взяли на себя финансирование ремонта цокольных помещений, отмостки и подпорной стены Храма Трех Святителей в Нижней Туре, который в 1940 году сравняли с землей. 

История храма началась еще в середине 18 века. В 30-х годах его разграбили, а потом снесли. В 2000 году его начали восстанавливать – первая служба состоялась спустя 15 лет, а еще спустя шесть у храма идут финальные работы по благоустройству прилегающую территорию. В ближайшие четыре месяца здесь появится освещение, тротуар и небольшая парковка, а позже рядом разобьют парк. 

рабочие, храм, строительство(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«За дюжину лет удалось восстановить храм, мы провели большие работы. У нас очень хороший иконостас, сейчас на подходе покупка паникадила - работы продолжаются, - делится настоятель храма иерей Анатолий. - Рабочие занимаются периметром ограды, все заказы уже сделаны, артели и предприятия подсоединены к этому делу. Думаю, к сезону затяжных дождей все будет готово. Мы планируем разбить цветники, будут поставлены фонари, и наверное, система видеонаблюдения. Большой вклад в наше дело внёс Фонд святой Екатерины. Это львиная доля того, что нам необходимо. Мы используем эту помощь достойно и честно».

храм, нижняя тура, рпц, церковь, батюшка(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Учредители Фонда святой Екатерины несколько лет занимаются восстановлением духовного наследия региона.  Вместе с правительством Свердловской области Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский финансируют реконструкцию Свято-Николаевского мужского монастыря и других достопримечательностей Верхотурья. Кроме того, фонд участвовал в восстановлении Храма Успения Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы и церкви святой Екатерины в Первоуральске. 

храм, нижняя тура, рпц, церковь(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Учредители Фонда святой Екатерины уделяют большое внимание восстановлению храмов в Свердловской области.  В связи с чем у фонда есть отдельная программа в этом направлении. Храм Трех Святителей — главный храм Нижней Туры и очень важно, как можно скорее закончить все работы, создав тем самым новое пространство, новую точку притяжения для горожан и гостей города», - рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

храм, нижняя тура, рпц(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

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Теги: фонд святой Екатерины, рпц, храм, прусевич, нижняя тура



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