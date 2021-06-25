25 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД

В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля сотрудников ГИБДД. По данному ДТП проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Полицейские заметили мотоциклиста по улице Молодогвардейцев. Он не отреагировал на законное требование полицейских об остановке и начал набирать скорость. Сотрудники ГИБДД стали преследовать мужчину со светозвуковыми сигналами и неоднократно по громкой связи требовали остановиться.

"Продолжая движение, мотоциклист, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем", - говорится в сообщении.

В результате ДТП мотоциклист погиб.

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Теги: ГИБДД, погоня, мотоциклист,



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