25 Июня 2021
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Владимир Якушев (2021) | Фото: forumspb.com

В России инфраструктурные кредиты разделят на жителей

Наместник президента в УрФО Владимир Якушев открыл заседание совета при полпреде. На нём обсудят, в частности, проекты комплексного развития территорий жилой застройки. С докладами выступят губернаторы. Во вступительном слове глава минстроя Ирек Файзуллин отметил, что после 2023 г. на инфраструктурные кредиты в России будет выделено 500 млрд. руб.,  передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно озвученному ранее президентом решению, сумма первого транша инфраструктурных кредитов - 500 млрд руб. На Совете министр заявил, что окончательного варианта распределения кредитов ещё нет, однако один из них предполагает деление суммы на всех граждан России.

"Мы услышали на съезде "Единой России", что получим ещё 500 млрд после 2023 г. на инфраструктурные кредиты. Разрабатываются также инфраструктурные облигации", - сказал глава Минстроя.

Минфин возражает, что при инфраструктурных кредитах облигации могут быть не интересны.

"11 млрд надо заложить, чтобы погасить купонный доход. Это новые рыночные деньги, они находятся в экономике через реализацию жилья", - сказал министр.

Сейчас все документы по КРИ готовы у Югры, Ямала и Курганской области, другие регионы округа дорабатывают бумаги. 

Напомним, ранее в разговоре с Накануне.RU полпред отметил, что реализация закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в уральских северных автономиях пройдёт без сбоев.

"Югра активно наращивает жилищное строительство, города расширяются. Ямал активно работает в этом направлении. У ЯНАО есть, конечно, своя специфика - огромная территория, зона вечной мерзлоты, небольшая плотность населения. Но проблем быть не должно", - сказал полпред.

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Теги: инфраструктурные кредиты, владимир якушев



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