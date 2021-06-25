Глава Минприроды уволил директора Жигулевского заповедника после инцидента с лодкой

В Самарской области СКР возбудил уголовное дело после того, как неделю назад моторная лодка, принадлежащая Жигулевскому заповеднику, протаранила надувную лодку на Волге. От удара находившийся в надувной лодке мужчина выпал в воду, его до сих пор не нашли. Также в лодке находились его жена и маленький ребенок.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета открыло уголовное производство только после его вмешательства. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Хинштейн пишет в своем Telegram-канале, что видна водителя катера очевидна – он пересекал судовой ход под углом, что запрещено.

"Возможно, не возбуждение дела связано с тем, что пассажиры "моторки" - были непростыми людьми: два депутата думы г.о. Жигулевск Юрий Краснобаев (он же директор ФГБУ "Жигулёвский заповедник") и Юрий Погиблов, а также неизвестные лица, которых, по словам жены Безрукова (пропавшего мужчины – прим. ред.), экстренно эвакуировали", - рассказывает Хинштейн.

Супруга пропавшего мужчины сообщила, что никто из пассажиров моторной лодки не пытался оказать ей и 5-летнему сыну помощь.

"Напротив, катер покинул место столкновения и вернулся спустя 15 минут, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров (было 5-6, осталось только 3). Кого они высадили - пока остаётся тайной. До сегодняшнего дня никто из этих людей даже не попытался по-человечески повиниться перед семьей, убитой безутешным горем", - добавил депутат.

Он отметил, что депутатские обращения уже направлены в Генпрокуратуру и главе СКР, а сам Хинштейн инициирует исключение Краснобаева и Погиблова из "Единой России".

Между тем, Юрия Краснобаева уже уволили с поста директора заповедника. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов, который еще накануне возмутился ситуацией. Министр провел видеовстречу с Краснобаевым и высказал ему все в лицо: "Не беру ваши заслуги в системе ООПТ, которые были ранее. И не хочу их ни в коей мере оценивать. Но мы с вами дальше работать не будем. <…> К сожалению, ваш пример не славит вас. То, что вы отдыхали где-то, это одно... Но ребенка в лодке оставить... Вы трагедию в семью принесли - это факт. Я просто хотел вам это лично сказать".

Накануне Козлов сообщил, что инициировал служебную проверку по данному инциденту. "Ужасная ситуация. Отвратительная. Такие люди не достойны звания сотрудников, которые должны охранять и защищать! Виновность в происшествии будут устанавливать следственные органы, но наш - "заповедный суд" - свой вердикт уже вынес. Они не имеют права работать в системе Минприроды. Семье пропавшего Дениса Безрукова помощь мы окажем, всё, что в наших силах", - сказал Александр Козлов.