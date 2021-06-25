25 Июня 2021
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Политика В России
Либерально-демократическая партия России, ЛДПР (2018) | Фото: Накануне.RU

Без сына Жириновского: ЛДПР представила список кандидатов в Госдуму

В первую тройку федерального списка ЛДПР на выборах в Госдуму вошли лидер партии Владимир Жириновский, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат ГД Сергей Каргинов. Об этом сообщает телеграм-канал "Новая искренность".

Таким образом, символами партии на выборах станут её бессменный вождь, дипломат, которого обвиняли в харрасменте, и главный аппаратчик партии.

Телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме уже подтвердил информацию о первой тройке, также стал известен и полный состав списка.

список ЛДПР на выборы в Госдуму(2021)|Фото: Фракция ЛДПР в Госдуме

Примечательно, что в списке нет Игоря Лебедева – зампреда Госдумы, сына Владимира Жириновского. По некоторым данным, он решил завязать с политикой.

Также наблюдатели обратили внимание, что ЛДПР включила в федеральную часть списка находящегося под прицелом критики владимирского губернатора Владимира Сипягина.

Напомним, сегодня ЛДПР проводит свой предвыборный съезд. Делегаты утвердят предвыборные списки и программу, с которой либерал-демократы пойдут на выборы. В программе съезда - выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также делегатов от региональных отделений партии.

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Теги: лдпр, выборы в госдуму



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