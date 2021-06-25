Полностью вакцинированный Израиль возвращается к масочному режиму из-за роста заболеваемости коронавирусом

Израиль возвращается к масочному режиму в помещениях из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Важно, что Израиль одним из первых в мире начал прививочную кампанию и провел ее ударными темпами, вакцинировав 60% своего населения, или порядка 85% взрослого населения. 15 июня масочный режим в помещениях был отменен. Однако спустя всего лишь 10 дней введен снова.

До середины июня в стране выявлялось по 15-20 новых случаев. Но в последние дни начался резкий рост до 100-200 случаев ежедневно. При этом заявлялось, что вакцинация проводится для того, чтобы вернуться к нормальной жизни и снять ограничения.