Пропавший в Екатеринбурге неделю назад школьник нашелся под кроватью у друга

Полиция нашла 13-летнего подростка из Екатеринбурга, пропавшего около недели назад. Как оказалось, парень специально убежал из дома, чтобы повеселиться, чем он и занимался, проводя время с друзьями. Все это время школьник находился дома у своего приятеля, оправдывая свои ночевки перед старшими отпуском родителей.

"Как оказалось, несовершеннолетний, которого разыскивал практически весь гарнизон екатеринбургской полиции, а также волонтеры, приятно проводил время. Он пояснил, что гулял с друзьями, посещал компьютерные клубы. Ночевал у знакомых, рассказывая их родителям, что его мама уехала из города и дома никого нет. Разыскиваемый периодически выходил на связь через мессенджер в социальных сетях, обещая вернуться домой, но возвращение каждый раз откладывалось. При этом молодой человек настолько увлекся, что в одном из голосовых сообщений начал привирать, что якобы уехал в Челябинск и ведет там разгульную жизнь. Парень выразил уверенность, что вскоре его объявят в федеральный розыск и его лицо будет на "каждом столбе". Он также порекомендовал всем друзьям последовать его примеру", - рассказали Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

В конечном итоге оперативникам и волонтерам удалось вычислить местонахождение пропавшего. Парня нашли под кроватью у друга, куда тот спрятался от полицейских. Несмотря на громкие заявления в социальных сетях. пропагандирующие разгульный образ жизни, при опросе сотрудниками ПДН молодой человек вел себя очень скромно и пояснял, что историю с побегом в другой регион он выдумал. Он также передумал рассказывать о своих "похождениях" на камеру.

После того, как с подростком была проведена профилактическая беседа, его передали родителям. В полиции Екатеринбурга отметили, что организация летнего досуга детей их родителями способна уменьшить бесконтрольное нахождение подростков вне дома. В противном случае нередко это чревато совершением преступлений в отношении самих детей, а также вовлечением их в противоправную деятельность.

