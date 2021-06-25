На Южном Урале главу крестьянского хозяйства подозревают в покушении на мошенничество

В Челябинской области главу крестьянского хозяйства подозревают в покушении на мошенничество при получении субсидии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2017 – 2018 гг. подозреваемый предоставил в региональный минсельхоз для выплаты субсидии по областной целевой программе фиктивные документы о якобы понесенных расходах в сумме более 360 тысяч рублей на приобретение дизельного топлива для проведения агротехнических работ.

Однако довести до конца свои преступные действия о не смог по независящим от него обстоятельствам.