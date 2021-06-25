25 Июня 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Песков: Дефицит вакцин в регионах РФ компенсируют в ближайшие дни

В Кремле заявили, что ситуации, связанные с дефицитом вакцин от коронавируса, которые возникают в некоторых регионах России, будут компенсированы в ближайшие дни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что вакцина требует определенных условий хранения, поэтому ее невозможно хранить в больших объемах.

Он добавил, что в связи с ростом числа желающих привиться от COVID-19 необходимо будет ускорить всю цепочку производства и поставок вакцин, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за возросшего спроса на прививки от COVID-19 закончился первый компонент вакцины. Власти ожидают, что в ближайшие два дня в регион будет поставлено 15 тыс. доз вакцины.

В Свердловской области осталось меньше 20 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции. При этом, как признал глава региона Евгений Куйвашев, в Екатеринбурге прививать горожан уже нечем - оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку. Накануне на склад ГАУ "Фармация" поступило 36 тыс. доз "Спутник V", сегодня препарат начнут распределять по больницам.

Власти Башкирии 23 июня сообщили о "сложностях с нехваткой вакцины" из-за резко возросшего числа желающих привиться.

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Теги: вакцины, дмитрий песков, дефицит вакцин



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