Почти 40% британцев, умерших от дельта-штамма коронавируса, были полностью вакцинированы

36% британцев, умерших от дельта-штамма коронавируса, были полностью вакцинированы. Об этом пишет ВВС.

Самое поразительное, что ВВС называет это доказательством эффективности вакцин и даже озаглавило подзаголовок так: Vaccines are working well against Delta ("Вакцины хорошо работают против Дельты"). Однако статистика показывает прямо противоположное. Так, среди госпитализированных с дельта-вариантом в период с 1 февраля по 14 июня 2021 года (всего 806 человек) 65% не были вакцинированы, 17% - одной дозой минимум за три недели до госпитализации, 10% - двумя дозами минимум за две недели до госпитализации. Еще 8% в этой статистике куда-то потерялись.

Данные результаты полностью опровергают сообщения о высокой эффективности вакцин. Ведь заявляется, что их эффективность порядка 95% или более - это что касается вероятности подцепить вирус. А вероятность тяжелых случаев практически нулевая. Но в Великобритании из всех попавших в больницу, то есть по определению уже в довольно тяжелом состоянии, 10% были полностью вакцинированы минимум за полмесяца до этого. Таким образом, нулевая вероятность заболеть после вакцинации с осложнениями, как заявляется производителями вакцин, и 10% госпитализированных с прививкой по факту - это очень большой контраст, который ставит под сомнения достоверность результатов испытания вакцин.

Еще более скандальный результат по смертности. На 14 июня с дельта-штаммом умерли 73 человека. Из них 47% были невакцинированы, 14% - одной дозой минимум за три недели до смерти, 36% - двумя дозами минимум за две недели до смерти.

Эти результаты явным образом свидетельствуют о том, что среди умерших от дельта-штамма доля привитых выше, чем среди госпитализированных. Иными словами, у привитого, если он попал в больницу, вероятность умереть выше, чем у непривитого. Так, среди госпитализированных привитых 10%, но среди умерших - 36%. Непривитых, наоборот, среди госпитализированных 65%, а умерших - только 47%.

Следует, правда, учитывать погрешность в несколько процентов, так как выборка не очень велика. Но даже с учетом погрешности это поразительные данные, ставящие под удар все результаты ускоренных испытаний (все вакцины были зарегистрированы в экстренном порядке).

На основании британских данных, подобные которым почти не публикуются, можно оценить реальную эффективность вакцин. Если исходить из того, что при одинаковом количестве привитых и непривитых среди умерших эффективность вакцины равна нулю, а при нуле умерших - 100%, то получается, что эффективность вакцины около 30%. То есть вероятность умереть у привитых всего лишь на 30% меньше (36/47 или на 14% меньше половины, что тоже составляет около трети "пути" от половины до нуля).

По госпитализации эффективность вакцин заметно выше - около 80% (доля пройденного "пути" от половины до нуля), то есть четыре шанса из пяти для привитых не быть госпитализированным.

А вот "эффективность" вакцин избежать смерти в случае госпитализации является отрицательной. Иными словами, если пациент был привит и госпитализирован, то вероятность умереть у него даже выше. По опубликованным данным, ее можно оценить на уровне минус 30%.

Обнародованные по Великобритании сведения позволяют оценить только предварительную реальную эффективность вакцин. Но то, что она очень сильно отличается от заявленной по результатам испытаний, не может не бросаться в глаза. Разумеется, это относится к вакцинам, используемым в Великобритании. В России, к сожалению, подобных данных нет. Как не ведется статистики по побочным эффектам после вакцинации.

Ранее мы писали о том, что в Израиле почти 40% умерших от коронавируса в первой декаде марта были полностью вакцинированы минимум за две недели до смерти, то есть они заразились и умерли уже после прививки. Любопытно, что этот процент умерших после прививки почти совпадает с британским.