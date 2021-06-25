25 Июня 2021
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Общество Пермский край
ПМЭФ (2018) | Фото: Накануне.RU

В Соликамске открылся новый корпоративный музей "Уралкалия"

В культурно-досуговом центре "Уралкалия" в Соликамске открылся новый корпоративный музей. Он входит в состав уникального музейно-выставочного комплекса, объединяющего площадки в Березниках и Соликамске. Это единственный в России музейно-выставочный центр, посвященный истории зарождения и становления калийной промышленности.

Как сообщили в пресс-службе "Уралкалия", площадь нового выставочного пространства в Соликамске составляет 450 кв. м, общий фонд экспонатов — 23 000 единиц хранения.

В 50 витринах, выполненных в форме кристаллов, представлено около 1 000 уникальных экспонатов, созданы 6 авторских диорам и инсталляций, 20 мультимедийных комплексов.

музей "Уралкалия"(2021)|Фото: Пресс-служба администрации Соликамска

Посетители смогут увидеть единственную в России коллекцию макетов горной техники и интерактивную калийную лабораторию, которая содержит информацию о минералах Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Мультимедийное наполнение позволит посетителям разных возрастов в доступной форме ознакомиться с информацией об истории калийного производства.

В церемонии открытия приняли участие министр по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина, глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков, генеральный директор "Уралкалия" Виталий Лаук, директор по персоналу Ирина Константинова, ветераны, представители коллектива.

"Развитие "Уралкалия" с сохранением лидирующих позиций в калийной отрасли невозможно без опоры на достижения прошлого. Открытие нового музея — это дань уважения нашей истории и ветеранам компании, которые внесли огромный вклад в развитие производства. Эксклюзивные экспонаты демонстрируют уникальное историческое наследие и отражают специфику калийной отрасли", — отметил Виталий Лаук.

музей "Уралкалия"(2021)|Фото: Пресс-служба администрации Соликамска

Планируется, что музей сможет ежегодно принимать до 8 000 человек.

Объём финансирования, выделенного "Уралкалием" на создание нового корпоративного музея, составил 60 млн руб.

музей "Уралкалия"(2021)|Фото: Пресс-служба администрации Соликамска

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Теги: Уралкалий, музей



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