25 Июня 2021
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Экономика В России
газпром, национальное достояние, gazprom (2018) | Фото: реклама

"Газпром" впервые направит на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за прошлый год

Годовое собрание акционеров "Газпрома" одобрило выплату рекордных дивидендов в размере 50% от чистой прибыли компании за прошлый год. Ранее планировалось израсходовать на эти цели 40% чистой прибыли, но хорошие операционные результаты в начале 2021 года позволили совету директоров предложить акционерам забрать половину прибыли, говорится в сообщении компании.

При этом в абсолютных цифрах дивиденды за прошлый год снизились на 17,7% (12,55 руб. против 15,24 руб. в 2019 году - на акцию). Всего на выплату дивидендов за 2020 год "Газпром" направит 291,1 млрд руб.

Глава компании Алексей Миллер отметил, что в абсолютных цифрах дивиденды "Газпрома" будут самыми высокими на отечественном нефтегазовом рынке.

"Компания досрочно, с опережением на год, направит на выплату дивидендов 50% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО. В абсолютных цифрах - это 297,1 млрд рублей, крупнейший объем дивидендов среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года", - сказал Миллер.

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Теги: газпром, дивиденды, собрание акционеров



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