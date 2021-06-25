В Казани мужчина закрылся от приставов в квартире и угрожал взорвать гранату

Мужчина заперся в квартире в Казани и угрожал взорвать гранату, он задержан.

Инцидент произошел на улице Рихарда Зорге, 77. РИА Новости передает, что из дома эвакуировали жителей.

Местные СМИ пишут, что к мужчине пришли судебные приставы, но он решил их не впускать. По решению суда казанец должен был убрать из захламленной квартиры весь мусор и провести санитарную обработку, но отказывался это делать.

Ранее суд арестовал мужчину, расстрелявшего судебных приставов в Сочи. 9 июня в Адлерском районе приставы пришли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя. Однако мужчина отказался пустить их внутрь и открыл по приставам огонь из охотничьего ружья. Двое приставов скончались на месте.