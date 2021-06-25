Доклад CNN и The Sentry стал ответом Запада на успехи FACA в борьбе с боевиками

Западные СМИ продолжают информационную кампанию, направленную против Центральноафриканской Республики и сотрудничества Банги с Москвой.

CNN и The Sentry 14 июня выпустили так называемый доклад, в котором раскритиковали действия армии ЦАР (FACA) и российских инструкторов. Таким способом Запад пытается помешать успешной операции против оставшихся в стране бандформирований. Успехи FACA в борьбе с боевиками идут вразрез с планами западных государств, пытающихся вернуть хаос в африканскую страну.

Власти республики считают вышедший материал клеветой, а озвученные в нем обвинения Банги полностью отвергает. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подчеркнул, что авторы публикации не посещали республику в ходе работы над докладом, а информацию для него брали из социальных сетей. Это указывает на провокационный и откровенно фейковый характер публикации.

Несмотря на работу ангажированных западных СМИ, на территории республики продолжается активная борьба с оставшимися радикалами. Подготовленная россиянами армия добилась значительных успехов в обеспечении безопасности населения. Российские специалисты, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера», занимаются обучением новобранцев и младшего командного состава FACA.

Развернутая информационная кампания указывает на противодействие отдельных государств стабилизации ситуации в республике. Провокационная деятельность иностранных СМИ не мешает развивающимся отношениям России и ЦАР, Банги придерживается курса на сотрудничество с Москвой.