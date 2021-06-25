25 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
цар, военныеЮ, центрально-африканская республика (2021) | Фото: https://ndjonisango.com

Доклад CNN и The Sentry стал ответом Запада на успехи FACA в борьбе с боевиками

Западные СМИ продолжают информационную кампанию, направленную против Центральноафриканской Республики и сотрудничества Банги с Москвой.

CNN и The Sentry 14 июня выпустили так называемый доклад, в котором раскритиковали действия армии ЦАР (FACA) и российских инструкторов. Таким способом Запад пытается помешать успешной операции против оставшихся в стране бандформирований. Успехи FACA в борьбе с боевиками идут вразрез с планами западных государств, пытающихся вернуть хаос в африканскую страну.

Власти республики считают вышедший материал клеветой, а озвученные в нем обвинения Банги полностью отвергает. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подчеркнул, что авторы публикации не посещали республику в ходе работы над докладом, а информацию для него брали из социальных сетей. Это указывает на провокационный и откровенно фейковый характер публикации.

Несмотря на работу ангажированных западных СМИ, на территории республики продолжается активная борьба с оставшимися радикалами. Подготовленная россиянами армия добилась значительных успехов в обеспечении безопасности населения. Российские специалисты, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера», занимаются обучением новобранцев и младшего командного состава FACA.

Развернутая информационная кампания указывает на противодействие отдельных государств стабилизации ситуации в республике. Провокационная деятельность иностранных СМИ не мешает развивающимся отношениям России и ЦАР, Банги придерживается курса на сотрудничество с Москвой.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: центральноафриканская республика, цар, российские инструкторы, чвк вагнера, cnn, банги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети