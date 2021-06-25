В Тюменской области "Градостроитель" вновь открывается для больных коронавирусом

В Тюменской области растёт количество коек для больных COVID-19. Например, сегодня, 25 июня, возобновляет свою работу по инфекционному профилю ГБУЗ ТО "Областная больница №19", филиал Боровская участковая больница, где подготовлено 90 коек, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

С завтрашнего дня пациентов с коронавирусом будет принимать "Градостроитель" – подготовлено 200 коек. В понедельник, 28 июня, количество коек вырастет в районах юга области: Упоровская районная больница (филиал ГБУЗ ТО "Областная больница №12) – на 70 коек и Сорокинская районная больница (филиал ГБУЗ ТО "Областная больница №4) – на 60 коек. Всего коечный фонд будет увеличен на 420 мест..

Напомним, ранее учителей в Тюменской области обязали подписывать расписки о том, что они понимают, чем грозит отказ от прививки от коронавируса. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских во время совещания с руководителями средних специальных учебных заведений и вузов поручила брать расписки с сотрудников, которые отказываются вакцинироваться. В документе должно быть указано, что специалист осведомлен о всех возможных последствиях отказа от вакцинации.

"Прививка от коронавируса – забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тыс. руб. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет", – подчеркнула заместитель губернатора.