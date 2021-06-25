Заборостроительный. Жильцы домов у Лестеха встревожены планами по ограждению вуза

Спор администрации Лесотехнического университета и местных жителей из-за забора перешел в практическую стадию - сегодня приехала спецтехника, чтобы снести ограждение, которым жильцы дома когда-то давно отделили свой двор от территории вуза. Теперь университет принял решение построить собственный забор, а жители соседних домов переживают, что потеряют свои дворы.

"Проблема в том, что Лестех хочет полностью оградить территорию. И мало того, он хочет поставить забор так, что у нас сократится придомовая территория. Для нас важно, чтобы наша парковка не уменьшилась", - рассказала Накануне.RU Ольга, жительница дома по ул. Сибирский тракт, 39б.

"Сегодня они приехали со спецтехникой, которая хотела эти плиты сносить. В итоге не снесли и отложили это решение на пять дней. В течение пяти дней будет разговор между управляющей компанией и непосредственно представителями Лесотехнического университета. Они между собой будут решать вопрос по границам, как будет ставиться забор, чтобы никого не ущемили, в первую очередь жителей этих домов. Это касается домов 39б и 39в", - добавила Ольга.

"Теперь проход возможен только через проезжую часть. К примеру, я мать с двумя детьми. И допустим, если они на самокатах, то они катятся под машину. Согласна, это собственность Лесотехнического университета, но в то же время это зона, где люди гуляют. Там гуляют мамы с колясками, дети там же, ну а собачники, это уже к ним претензии, если они что-то там не убирают. Но проблема в том, что, если идти к остановке, то ты теперь идёшь только по проезжей части. Было бы хорошо, если бы была хотя бы калитка, потому что в любом случае - это вопрос добрососедских отношений. Ничего страшного нет в том, что на территории Лестеха, где растёт много деревьев, будут гулять дети", - говорит Ольга.

По её словам, собрание будет в следующую пятницу в 10 часов.

Напомним, ранее в центре скандала оказался парк другого вуза - УрГУПС. Территорию вуза решили оградить забором стоимостью более 3 млн руб. Активисты обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой о помощи. Недавно мэр Алексей Орлов пообещал, что, несмотря на забор, территория останется открытой для горожан.