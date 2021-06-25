Сын Жириновского и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев решил уйти из политики

Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы уходящего VII созыва Игорь Лебедев объявил о решении "приостановить свое участие в политической жизни страны". Он сообщил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре этого ода.

"Считаю, что 20 лет работы в Парламенте прошли достаточно содержательно. Хотя Госдуму принято критиковать, всё-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы. В создании и принятии многих из них участвовал и Ваш покорный слуга", - написал Лебедев в Facebook.

"Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и , безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше !!!", - заявил депутат.

Он поблагодарил всех, с кем работал, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателей других фракций. "И, конечно, отдельные, самые теплые слова благодарности Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Только благодаря ему я стал….стал тем, кто я сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель Председателя высшего органа законодательной власти нашей страны", - заключает Лебедев.