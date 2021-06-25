25 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Суточное число covid-зараженных свердловчан перевалило за 200

За последние сутки на территории Свердловской области выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. 85 из заболевших являются жителями Екатеринбурга. Таким образом общее число зараженных увеличилось до 92 тыс. 702 человек.

372 из них госпитализированы в тяжелом состоянии: 213 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 179 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести сейчас находится 2 тыс. 37 человек.

Также было зарегистрировано 18 смертей среди граждан с коронавирусной инфекцией, что увеличивает общее число летальных случаев до 3 тыс. 760. При этом статистика выздоровевших также продолжает расти. Сегодня от COVID-19 излечилось уже 86 тыс. 424 свердловчанина, включая 191 пациента, выписанного накануне.

Напомним, что свыше 200 случаев заражения фиксируется в регионе впервые за несколько месяцев. О третей волне коронавируса в России заговорили еще на прошлой неделе. Из-за нее, в частности в Свердловской области, отменяются и переносятся массовые мероприятия. На территории региона вновь будут вводить штрафы за отсутствие масок в общественных местах и транспорте, а для некоторых категорий граждан вакцинация станет обязательной, если в регион поступит достаточное количество вакцины.

На данный момент по поручению минздрава, на территории медицинских учреждений Екатеринбурга и Нижнего Тагила уже развернуты амбулаторные центры КТ-диагностики для больных коронавирусом. Потребность в данных центрах появилась после ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и регионе, выражающейся в увеличении суточного прироста числа covid-зараженных. КТ-диагностика поможет своевременно выявить новые случаи заболевания COVID-19

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Теги: коронавирус, статистика, зараженные



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