25 Июня 2021
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Общество В России
(2017) | Фото:

ФАС привлекла ФК "Ахмат" к расследованию блокировок на YouTube

Федеральная антимонопольная служба решила привлечь к расследованию деятельности YouTube в России футбольный клуб "Ахмат".

На ближайшем заседании (14 июля) комиссия привлечет чеченский клуб к рассмотрению дела в качестве заинтересованного лица.

ФАС пытается доказать, что видеохостинг YouTube злоупотреблял доминирующим положением на рынке. На заседании комиссии 23 июня Региональная общественная организация "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ) сообщила, что "ряд положений соглашения Google по вопросам блокировки пользователей создают существенные риски для деятельности распространителей контента".

В службе сообщили, что "Ахмат" пожаловался в ФАС на блокировку канала клуба на YouTube.

Напомним, что в ноябре 2020 года ФАС России инициировала исследование рынка видеохостинга, а также анализ практик блокировок аккаунтов пользователей. "Результаты показали, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и правила обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

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Теги: ахмат, фас, youTube, блокировка



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