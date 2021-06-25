В Челябинской области за сутки умерло семь человек с COVID-19

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 141 человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 65 тыс. 418 человек. В настоящий момент в регионе 2 тыс. 109 заболевших. За сутки выписаны 113 человек, всего в регионе выздоровели 60 тыс. 292 пациента.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло семь человек, шесть из них от COVID-19. У одного человека коронавирус был сопутствующим заболеванием.