25 Июня 2021
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Наука и техника
клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

В Сети оказались логины и пароли более 1,2 млн россиян

Сервис проверки учетных данных, разработанный компанией Bi.zone, выявил, что в Сеть утекла информация о логинах и паролях более 1,2 млн россиян.

Это выяснилось после того, как при помощи Bi.zone полтора миллиона россиян проверили свои учетные записи, сообщает ТАСС.

Эти данные содержатся не только в даркнете, но и в обычном интернете, таким образом, мошенникам даже не нужно ее покупать.

В апреле в Сеть утекли персональные данные 1,3 млн пользователей сервиса Clubhouse. Они были опубликованы на популярном хакерском форуме. Данные включают в себя имена пользователей, названия их аккаунтов и другие детали.

Незадолго до этого стало известно, что хакеры завладели базой данных 533 млн пользователей Facebook. Среди полученных мошенниками данных были полные имена, локации, адреса электронной почты и другая конфиденциальная информация.

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Теги: логины, пароли, утечка, данные россиян



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