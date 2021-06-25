Начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы резко раскритиковал ковидный психоз

Начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин резко раскритиковал меры, принимаемые московскими властями под предлогом борьбы в пандемией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Евсин сослался на разработанную им интересную и весьма обстоятельную математическую модель развития эпидемии (по его словам, матмоделирование - это его профессия) применительно к Москве, в которой каждый сам может изменять параметры и получить результаты. Она была сделана еще весной 2020 года.

Он пишет, что если "первая волна" еще более-менее подчинялась известным законам развития инфекций в популяции (и, к слову, показывала отсутствие чрезвычайных угроз обществу, а прогноз подтвердился), то "вторая волна" особенная и неправдоподобная.

"Так просто не бывает. Процесс эпидемии с такими параметрами, как были заявлены, не может длиться более 3 месяцев. Даже если его тормозить карантинами, максимум 5-6. Причем я говорю об идеальных карантинах! Когда абсолютно исключены любые контакты. А мы уже 1,5 года в этом всем живем… Да еще под занавес получаем очередной "всплеск". А если говорить якобы про новый штамм, то резкий взлет "заражений" в Москве 2 недели назад не прекратился бы на отметках ~8 тыс., начавшись так резко. В Москве потенциал заражения был бы гораздо выше. Да даже простая логика. Нам говорят про чудовищную заразность и под этим предлогом заставляют носить маски. Но что-то за 1,5 года даже население Москвы не смогло перезаражаться полностью. Значит, не такой уж и заразный? А зачем маски тогда? Вопросов огромное количество. И все без ответа", - пишет Евсин.

Он допускает, что официальная ковид-статистика неадекватна реальности: она или основана конъюнктуре, или ошибочна из-за неверных методик учета, или же мы имеем дело с целым набором инфекций, совпадающих по симптомам, что позволяет "накручивать" общую статистику и разгонять панику, оправдывая драконовские меры.

Евсин уверен, что респираторная инфекция не может себя вести подобным образом, как наблюдается в официальной статистике. А тем временем "психоз нарастает". При этом многие врачи, вирусологи и эпидемиологи, с которыми он общается, в этом с ним согласны. Но психоз специально разгоняют, что тоже ненормально в ситуации реальной пандемии.

"Власти всегда гасили панику, а не подстегивали в таких случаях", - резонно отмечает он.

Накануне он раскритиковал статистику из-за отсутствия четкой классификации - все сваливается в одну кучу, производя впечатление огромными цифрами. В то время как правильно разделять тесты как по причинам направления (многих просто заставляют их сдавать), так и по результатам (нет симптомов, легкие симптомы, состояние средней тяжести, тяжелое, критическое). Также, что принципиально важно (об этом мы недавно писали), необходима дифференциация результатов ПЦР-тестов по критерию вакцинации (проведена, частично проведена, не проведена), чтобы знать реальную эффективность вакцинации. Но ничего этого нет. Все это дает основания вообще пересмотреть взгляд на всю пандемию. И прекратить ее статистически раскручивать, заключил он.

Выводы Евсина примечательны тем, что он делает их на твердой научной, в данном случае математической, основе, поскольку матмодели развития эпидемий хорошо разработаны и проверены. Его замечания по поводу статистики с научной точки зрения полностью обоснованы, поскольку в существующей форме статистика не позволяет толком ничего рассчитать. В то время как в экстраординарных условиях, напротив, адекватные первичные данные особенно важны.

Однако, как и можно было ожидать, ряд телеграм-каналов обвинили Евсина в пропаганде против российских вакцин в пользу западных, а также назвали "антипрививочником". Например, канал "Силовики" обвинил его в противодействии мерам "борьбы с пандемией" и лоббировании интересов "Пфайзера".

После этого Евсин сделал официальное заявление на своей странице. Он назвал эти обвинения враньем. Сам он, как должностное лицо, вакцинировался по требованию властей еще в мае. Негативных последствий пока не было. Ранее, во время службы в ВС РФ, прививался от гриппа, хотя пользы не заметил. Но он резко негативно относится к "медийной кампании разжигания психоза и взаимной ненависти". Поэтому поддерживает актера Егора Бероева, призвавшего не допустить сегрегации людей по вакцинному статусу. А вот ковид-истерию считает целенаправленным вредительством, направленным на подрыв доверия к властям, провоцирование нового экономического спада, создание социальной напряженности.

Осенью прошлого года Евсин уже критиковал "коронавирусную" панику. И обращал внимание на то, что специальные "ковидные" надбавки врачам создают экономический драйвер для бесконечного ковида.