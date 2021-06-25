Екатеринбуржец, нанесший знакомому адвокату 140 ударов топором, сядет на 14 лет

Свердловский областной суд приговорил Павла Денисова из Екатеринбурга к 14 годам исправительной колонии строго режима за убийство своего знакомого адвоката Константина Янышева с особой жестокостью. 50-летний свердловчанин 20 раз ударил потерпевшего стеклянной бутылкой по голове и нанес ему не менее 140 ударов топором по голове, шее, груди и рукам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, помимо 14-летнего срока, Денисову также назначены ограничение свободы на срок 1,5 года и обязательство по выплате 1,5 млн руб. компенсации морального вреда вдове и сыну потерпевшего. Напомним, что до этого гособвинение настаивало на 16 годах исправительной колонии строгого режима.

Трагедия произошла в мае прошлого года в квартире на улице Баумана в уральской столице. Мужчины выпивали, затем один из них нанес своему приятелю удар по голове стеклянной бутылкой и около 20 ударов в области головы и предплечья. После этого злоумышленник связал ему руки, схватил топор и нанес им адвокату не менее 140 ударов. Тот скончался на месте.

Обвиняемый не признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Свидетели охарактеризовали погибшего как неконфликтного человека, который после употребления спиртного засыпал, а подсудимого - как агрессивного в состоянии опьянения.