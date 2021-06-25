"Это твари, не люди, а чудовища": подруги убитой Каторгиной прокомментировали приговор палачам

Подруги "девушки на Ауди" Ксении Каторгиной высказались о вынесенном убийцам приговоре. По словам Ольги, Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев - не люди.

"Это твари. Меня всю трясет. Это не люди, а чудовища. Я не хочу, чтобы они жили и вышли из тюрьмы. Эта Меньшикова била собственную мать кастрюлей... как так можно?" - передает корреспондент Накануне.RU слова Ольги. Затем девушка заплакала.

Вторая подруга Екатерина Ибраева заявила, что ее радует, что Ахметвалиев и Федорович 5 лет проведут в тюрьме в контакте с другими заключенными и лишь потом будут отправлены в колонию.

"Надеюсь, что они не выйдут из-за решетки. В таких людях нет ни раскаяния, ни сожаления о содеянном. Это отребье, не приспособленное к жизни в обществе. Что ещё делать, как не "рисоваться" на суде? Имею в виду поведение Федоровича", - сказала Екатерина в беседе с Накануне.RU.

Отметим, что во время вынесения приговора все трое осужденных молчали, отвернувшись.