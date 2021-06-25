Илью Яшина не допустили к довыборам в Мосгордуму из-за "причастности к экстремистской деятельности"

25 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Илья Яшин (2012) | Фото: твиттер

Илью Яшина не допустили к довыборам в Мосгордуму из-за "причастности к экстремистской деятельности"

Муниципальный депутат Илья Яшин не допущен к участию в довыборах в Мосгордуму. Избирательная комиссия признала его "лицом, причастным к экстремистской деятельности", сообщил сам политик на своей странице в Facebook.

Яшин пишет, что будет обжаловать решение избиркома в суде, но надежд его изменение он не питает. Он полагает, что имеет рейтинги выше, чем у "Единой России", поэтому его и не допускают.

Также Яшин считает, что ему "мстят за Навального". "Весной ко мне начали заходить доброжелатели с "предложением, от которого нельзя отказаться". Объясняли, что с Навальным вопрос решен, что всех, кто с ним связан, закатают в асфальт. Но если прямо сейчас рассказать публично, как я в Навальном разочаровался, то все будет нормально — и на выборы пустят, и новая партия найдется, которая меня поддержит. И вообще нормальная карьера, наконец, начнется: без обысков, арестов и прочих неприятностей", - написал оппозиционер.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Экстремистскими организациями признали все, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.  

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: илья яшин, выборы, экстремистская организация, алексей навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети