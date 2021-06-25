Илью Яшина не допустили к довыборам в Мосгордуму из-за "причастности к экстремистской деятельности"

Муниципальный депутат Илья Яшин не допущен к участию в довыборах в Мосгордуму. Избирательная комиссия признала его "лицом, причастным к экстремистской деятельности", сообщил сам политик на своей странице в Facebook.

Яшин пишет, что будет обжаловать решение избиркома в суде, но надежд его изменение он не питает. Он полагает, что имеет рейтинги выше, чем у "Единой России", поэтому его и не допускают.

Также Яшин считает, что ему "мстят за Навального". "Весной ко мне начали заходить доброжелатели с "предложением, от которого нельзя отказаться". Объясняли, что с Навальным вопрос решен, что всех, кто с ним связан, закатают в асфальт. Но если прямо сейчас рассказать публично, как я в Навальном разочаровался, то все будет нормально — и на выборы пустят, и новая партия найдется, которая меня поддержит. И вообще нормальная карьера, наконец, начнется: без обысков, арестов и прочих неприятностей", - написал оппозиционер.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Экстремистскими организациями признали все, основанные оппозиционером Алексеем Навальным.