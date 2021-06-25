25 Июня 2021
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Общество Свердловская область
гаттаров руслан усманович заместитель губернатора челябинской области (2018) | Фото: Накануне.ru

Суд по иску Гаттарова из-за высказываний Тефтелева начался с претензий к СМИ

В Екатеринбурге проходит судебный процесс по иску бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, который расценил выступление в суде бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева как оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. Гаттаров пытается привлечь к ответственности как осужденного экс-мэра, так и одно из СМИ, которое написало об этом.

Речь идет о публикации "Ура.ру" под заголовком "По показаниям экс-мэра Челябинска возбуждены два уголовных дела". В ней журналист приводит слова бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева с заседания по делу о получении взятки в особо крупном размере, по которому Тефтелев был в итоге осужден. Гаттаров настаивает на удалении из статьи "порочащих его честь и достоинство высказываний" и публикации опровержения. По мнению истца, информация, озвученная экс-мэром, не соответствует действительности и является клеветой, а журналист издания, якобы, подал ее как факт.

В свою очередь ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания", которому принадлежит агентство, опровергает эти доводы, отмечая, что журналист лишь цитировал и подводил итоги сказанного самим Тефтелевым, не диктуя читателям позицию издания.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство владельца СМИ о проведении судебно-лингвистической экспертизы отдельных фрагментов текста на предмет сведений, порочащих честь и достоинство. Следующее заседание состоится, ориентировочно, в конце июля.

Напомним, что от самого Евгения Тефтелева Руслан Гаттаров потребовал извинений. Бывший мэр заявлял о, якобы, неправомерных действиях Гаттарова, которые могли привести к ущербу бюджету региона.

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Теги: руслан гаттаров, честь и достоинство, лингвистическая эксепртиза



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