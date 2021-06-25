"Дельта"-штамм в два раза заразнее изначального коронавируса, - ВОЗ

Штамм "Дельта" в два раза чаще передается от больного человека здоровому по сравнению с изначальным коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам, вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным в мире, он уже распространился более чем в 85 странах.

Сваминатан сообщила, что сейчас все чаще фиксируются случаи, когда штамм находят у всех членов семьи. Зараженный "дельтой" может передать болезнь сразу нескольким людям.

Специалист отметила, что индийский штамм может быть не только более заразным, но вероятно, и более смертоносным.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщила, что индийский штамм коронавируса опаснее других видов из-за "быстрой консолидации" поражения легких. Она отметила, что из-за индийского штамма коронавируса функция легких падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года.