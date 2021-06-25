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Происшествия Свердловская область
Ксения Каторгина (2019) | Фото: vk.com

Убийцы "девушки на Ауди" избежали пожизненного заключения

Свердловский областной суд вынес приговор убийцам "девушки на Ауди" в Екатеринбурге. Как мы писали ранее, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года в уральской столице. Несчастная отправилась продавать машину "Ауди Q5". Спустя пять дней ее бездыханное тело нашли в колодце на окраине города.

Подозреваемые Михаил Федорович с Екатериной Меньшиковой спустя несколько дней после убийства были задержаны в Челябинске. Их сообщник Марат Ахметвалиев - чуть позже в Копейске. Выяснилось, что преступники решили выманить ничего не подозревающую уралочку под предлогом покупки ее автомобиля. Девушка решила продать машину для того, чтобы взять квартиру в ипотеку для себя и малолетней дочки. Однако, вместо покупки автомобиля они напали на Ксению и ударяли ее ножом и душили. В Челябинске они продали авто перекупщикам за 350 тыс. руб.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня главаря группировки Михаила Федоровича приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии особого усиленного режима, Екатерине Меньшиковой дали 17 лет в колонии общего режима, Марата Ахметвалиева приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.

Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной(2019)|Фото: Накануне.RU

Заседание суда по делу об убийстве Ксении Каторгиной(2020)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Ксения Каторгина, девушка на ауди



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