В Чехии торнадо разрушил несколько населенных пунктов, есть погибший, пострадавших сотни

В Чехии шторм с торнадо разрушил несколько деревень, погиб как минимум один человек, более 300 получили травмы, под завалами разрушенных строений остаются люди, продолжается поисково-спасательная операция.

Смерч невиданной силы прокатился по юго-востоку страны – по региону Южная Моравия.

На фото и видео, появившихся в соцсетях, можно видеть разрушенные дома, перевернутые автомобили, деревья, вырванные с корнем. Упавшие деревья и опоры ЛЭП перегородили многие дороги.