25 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске после вырубки исторической даурской лиственницы возбудили уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вырубки даурской лиственницы, посаженой в 1905 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 1 июня на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной срубили три дерева – лиственницу даурскую и две сибирские ели. В мэрии города сообщили, что снос был осуществлен, поскольку дерево погибло. На инцидент отреагировал губернатор региона Алексей Текслер. Он поручил провести расследование по данному факту с привлечением экспертов. По итогам служебной проверки было принято решение расторгнуть трудовые договоры с руководителем МБУ "Геоцентр" Константином Антроповым и руководителем МКУ "АТИ" Владимиром Жучковым.

В ходе прокурорской проверки было установлено, даурская лиственница аварийной не признавалась, а решение на снос дерева не выдавалось. Кроме того, в 2020 году дерево было внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

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Теги: деревья, даурская лиственница, ель, Алексей Текслер,



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