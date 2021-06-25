В Челябинске после вырубки исторической даурской лиственницы возбудили уголовное дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вырубки даурской лиственницы, посаженой в 1905 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 1 июня на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной срубили три дерева – лиственницу даурскую и две сибирские ели. В мэрии города сообщили, что снос был осуществлен, поскольку дерево погибло. На инцидент отреагировал губернатор региона Алексей Текслер. Он поручил провести расследование по данному факту с привлечением экспертов. По итогам служебной проверки было принято решение расторгнуть трудовые договоры с руководителем МБУ "Геоцентр" Константином Антроповым и руководителем МКУ "АТИ" Владимиром Жучковым.

В ходе прокурорской проверки было установлено, даурская лиственница аварийной не признавалась, а решение на снос дерева не выдавалось. Кроме того, в 2020 году дерево было внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.