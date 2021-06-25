В Тюменской области сменился "главный по туризму"
Директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назначена Мария Трофимова, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Первым рабочим днём Трофимовой является пятница, 25 июня.
В июне 2013 – июне 2021 гг. Мария Трофимова возглавляла ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области". Более 15 лет работает в исполнительных органах власти и государственных учреждениях региона.