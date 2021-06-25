25 Июня 2021
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Общество Тюменская область
Мария Трофимова (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области сменился "главный по туризму"

Директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назначена Мария Трофимова, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. Первым рабочим днём Трофимовой является пятница, 25 июня.

В июне 2013 – июне 2021 гг. Мария Трофимова возглавляла ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области". Более 15 лет работает в исполнительных органах власти и государственных учреждениях региона.

Мария Трофимова(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

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Теги: Мария Трофимова, Александр Моор



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