В Тюменской области сменился "главный по туризму"

В июне 2013 – июне 2021 гг. Мария Трофимова возглавляла ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области". Более 15 лет работает в исполнительных органах власти и государственных учреждениях региона.

Директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области назначена Мария Трофимова , сообщили Накануне.RU в оперштабе.

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