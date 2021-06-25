На модернизацию водозаборов в Новосибирской области потребуется 18 мллрд рублей

В Новосибирской области предложили создать специальную программу по обеспечению питьевой водой сельских территорий. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов выступил перед депутатами областного Заксобрания с отчётом об итогах реализации в 2020 году государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области".

Выяснилось, что из существующих 2,5 тысяч водозаборных скважин более половины построены в 70-х - 90-х годах прошлого века, они выработали свой технический ресурс и дальнейшей эксплуатации не подлежат.

"На сегодняшний день наблюдается массовый выход из строя водозаборных сооружений. Чтобы обеспечить функционирование этой системы, необходимо ежегодно вводить достаточно большое количество новых скважин. Срок эксплуатации скважины в среднем 25 лет. Если в прежние годы в плановом режиме бурилось ежегодно 20 и более скважин, то в последние годы работы идут в основном в рамках устранения чрезвычайных ситуаций. Средства выделяются из резервного фонда правительства области. Чтобы взять ситуацию под контроль, нужно ежегодно бурить до 100 скважин, а потом можно будет снизить число до 30-ти в год. Стоимость одной скважины колеблется от 10 до 30-40 млн рублей", - рассказал Денис Архипов. Таким образом, общие затраты составят около 18 млрд рублей. При этом сейчас в области есть лишь 3-4 организации с техникой и персоналом, способными осуществить бурение в соответствии с техдокументацией.

"Обеспечение сельских населенных пунктов области качественной питьевой водой, бурение необходимого числа водозаборных скважин – стратегическая задача для Новосибирской области. Я вчера был в Чановском районе и скажу, что на первое место, опередив проблему дорог, вышла вода. Люди сидят без воды! Это ошибочное решение федерального центра в первую очередь финансировать объекты в городах и районных центрах. Там ситуация лучше, значительная часть водопроводов все-таки соответствует санитарным правилам и нормам. А в мелких муниципальных образованиях скважины, которые были пробурены при СССР, они уже не работают. Вода не соответствует показателям. Люди детей не могут помыть, выполнить элементарные гигиенические процедуры. И это в 21-м веке! Стыдно в глаза людям смотреть. Воду получают с "колес". И так небольшие деньги муниципальных бюджетов тратятся на доставку воды в поселения", - заявил первый вице-спикер Андрей Панфёров.

Он предложил при формировании бюджета на 2022 год прошу комитет выступить с инициативой о принятии новой программы по ремонту и бурению новых скважин в Новосибирской области с тем, чтобы решить проблему водоснабжения в регионе в течение трёх - пяти лет.