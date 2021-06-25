Коммунисты Тюменской и Омской областей объединятся на выборах в Госдуму

Представители тюменского и омского обкомов КПРФ объединились в рамках предстоящих выборов в Госдуму, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Список кандидатов в депутаты нижней палаты парламента от объединённой региональной группы №30 утверждён на XVIII Съезде компартии, состоявшемся в Москве, сообщили Накануне.RU в омском обкоме КПРФ. От Тюменской области в него вошли первый секретарь МО КПРФ Центрального АО Тюмени, депутат Тюменской городской думы Александр Чепик, секретарь Тюменского обкома КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

От Омской области в него вошли член ЦК КПРФ, первый секретарь Омского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области Андрей Алёхин, секретарь Омского обком КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачёв, главный редактор телеканала "Обком ТВ" (Омск) Алла Анодина.

Также в списке – член ЦК партии, председатель общественного движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктор Соболев, профессор, академик Академии гуманитарных наук и Академии педагогических и социальных наук, депутат шести созывов Госдумы РФ Олег Смолин.