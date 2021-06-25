25 Июня 2021
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Происшествия В России Москва
суд, молоток (2015) | Фото:

В Москве арестован экс-зампред правления Внешэкономбанка Балло

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова, обвиняемых в хищении у кредитной организации около 2 млрд рублей.

Как сообщает "Коммерсантъ", фигуранты останутся под стражей до 23 августа. Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, Балло необоснованно выдал кредит лесоперерабатывающему предприятию, которым владел Лепихов. Фигуранты свою вину не признают.

Балло покинул пост зампредседателя правления банка, где курировал инвестиционные проекты, в 2016 году.

В 2011 году в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием кредитных схем. Он был задержан, но позднее освобожден под залог в $5 млн, напоминает Regnum.

Следствие полагало, что Балло в 2008 году участвовал в похищении 14 миллионов долларов — составной части кредита, выданного ОАО "Евразийский" (дочернее предприятие Внешэкономбанка). Похищенные средства мошенники разместили в швейцарских банках.

В 2015 году дело было прекращено. В полиции заявили, что факт хищения денежных средств, принадлежащих ВЭБ, при получении кредита ООО "Евразийский" не подтвердился.

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Теги: Внешэкономбанк, Анатолий Балло



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