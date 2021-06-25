25 Июня 2021
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Политика За рубежом
Эсминец Defender (2021) | Фото: Yoruk Isik / Reuters

Решение о проходе эсминца Defender у мыса Фиолент принимал британский премьер Джонсон - Telegraph

Издание Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны Великобритании сообщил, что решение о прохождении эсминца Defender  в российских территориальных водах вблизи крымского мыса Фиолент принимал лично премьер-министр Борис Джонсон.

Этот маневр вызвал споры в правительстве, так, глава минобороны Бен Уоллес настаивал на провокации, а глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб опасался последствий. Итоговое решение принял глава кабинета министров, передает "Коммерсант".

О приказе Джонсона экипаж узнал за два дня до инцидента.

Джонсон накануне заявил, что эсминец не заходил в территориальные воды России – Великобритания не признает Крым российским.

Между тем, из репортажа находившегося на эсминце корреспондента BBC становится понятно, что экипаж осознавал провокационность своих действий и предвидел возможную реакцию.

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Теги: эсминец, борис джонсон, провокация, крым



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