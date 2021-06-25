В Москве из-за резкого роста числа желающих привиться открыли дополнительные пункты вакцинации

Ограничительные меры и, как следствие, резкий рост желающих привиться от коронавируса россиян привели к тому, что в пунктах вакцинации по всей стране выстроились очереди, а кое-где даже закончилась вакцина.

В Москве на базе 19 детских поликлиник открыли центры вакцинации. Часы работы всех 119 столичных центров продлили на два часа – теперь они работают с 8 утра до 22 вечера.

"За прошедшие несколько дней число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло. На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник. Это позволит еще большему числу москвичей сделать прививку от COVID-19. Как мы обещали ранее, уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет. Там будут работать по две бригады вакцинации. Теперь на базе городских поликлиник работают 119 центров. Мы также продлили часы их работы — теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08:00 до 22:00, а не до 20:00, как было ранее", - заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она добавила, что график работы детских поликлиник останется прежним, и открытие центров вакцинации не повлияет на их работу: "Потоки желающих привиться и родителей с детьми разделены. Всем посетителям бесконтактно измеряют температуру, на входе выдают маски и перчатки. В помещениях проводится регулярная дезинфекция".